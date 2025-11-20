Petro solicitó a las autoridades captura de capo del narcotráfico alias ‘Rucho’

Gustavo Petro en su discurso de la Asamblea 80 de las Naciones Unidas (Cortesía: Presidencia)

De acuerdo con la información suministrada por el jefe de Estado durante la alocución presidencial, alias ‘Runcho’ es una de los principales capos del narcotráfico y socio de Iván Mordisco, por lo que pidió a las autoridades la captura de este jefe del narcotráfico identificado como Alirio Zárate.

“Se mueve también en la altillanura colombiana, acaba de matar al señor alias Sinaloa o alias ‘Boyaco’, en el Putumayo, una zona de alta producción cocainera, allá hay un lavador de dólares del señor”, dijo el presidente.

Afirmó también que Alirio Zárate es también uno de los capos que maneja las fuerzas de Iván Mordisco, por lo que debe ser una prioridad para las autoridades colombianas.

“Aquí no solamente se trata de un combate de tipo militar sino al ser economías ilícitas, es jurídico militar y por tanto hay que capturar al capo que maneja las fuerzas de Iván Mordisco y a Mordisco que es su cliente y que es un alto jefe del narcotráfico de nombre Alirio Zárate”, señaló el mandatario.

Finalmente pidió a la Fiscalía General de la Nación, contribuir con esta captura.