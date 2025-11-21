Ejército de Israel afirmó que al menos dos de los 32 gazatíes muertos ayer eran de Hamás

El Ejército israelí aseguró que entre los 32 gazatíes muertos ayer durante los bombardeos israelíes que asolaron la Franja de Gaza, al menos dos eran milicianos de Hamás, según un comunicado castrense.

El texto identifica a Abdalah Abu Shamala como jefe de la rama naval de Hamás en Gaza, quien según el Ejército participó en el intento de infiltración naval durante la guerra de 2014, así como en “el entrenamiento y la planificación” del 7 de octubre

El segundo fallecido es Fadi Abu Mustafa, quien según inteligencia israelí dirigía la construcción de túneles del batallón de Jan Yunis y supuestamente participó en el secuestro de los rehenes Nimrod Cohen y David Cunio, entre otros.

Israel mató, ayer miércoles, en ataques a 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, tras alegar varios milicianos habían abierto fuego contra sus tropas en Jan Yunis (sur de Gaza), sin causar heridos entre los soldaos y en un ataque del que se desvinculó Hamás.

En total, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 312 gazatíes -según datos de Sanidad gazatí- han sido asesinados por Israel, la mayoría civiles. Estos ataques se produjeron tras la muerte de algún soldado israelí o debido a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

