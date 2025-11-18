Zelenski viajará desde España a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Rusia
Turquía ha ejercido de mediadora y anfitriona en los últimos contactos directos entre ucranianos y rusos, en los que se han acordado una serie de intercambios de prisioneros de guerra pero no se han logrado avances hacia la paz.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció hoy antes de iniciar su tercera visita a España que viajará desde Madrid a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Rusia y buscar formas para forzar a Moscú a sentarse a hablar y lograr una salida diplomática al conflicto.
“Mañana mantendré reuniones en Turquía. Nos estamos preparando para revitalizar las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios”, escribió en X Zelenski.
- Lea también: Éramos carne de cañón: colombiano que combate en Ucrania narró su historia para poder darse de baja
El presidente ucraniano añadió que la prioridad de Ucrania es avanzar hacia el final de la guerra. “También trabajamos para restablecer los intercambios de prisioneros de guerra y traer a nuestros prisioneros de guerra a casa”, remachó Zelenski.
- Le puede interesar: Macron: Los acuerdos de integración militar con Ucrania contribuyen a la defensa europea
Turquía ha ejercido de mediadora y anfitriona en los últimos contactos directos entre ucranianos y rusos, en los que se han acordado una serie de intercambios de prisioneros de guerra pero no se han logrado avances hacia la paz.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles