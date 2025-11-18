Volodímir Zelenski visita por tercera vez a España

La presidenta del Congreso, Francina Armengol (i), y el presidente del Senado, Pedro Rollán (d), reciben al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (c), en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados en Madrid. Foto: EFE/ Javier Lizon

Este martes 18 de noviembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a España en lo que es su tercera visita al país europeo. El mandatario sostendrá varias reuniones a lo largo del día y dará una rueda de prensa.

El mandatario ucraniano ha iniciado su visita a España a primera hora de la mañana con una parada exprés al Congreso de los Diputados, donde fue recibido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Posteriormente, ha firmado el libro de honor del Congreso que se reserva para las personalidades extranjeras y mandatarios que visitan las instalaciones del lugar.

Además del evento protocolario, Zelenski sostendrá una reunión privada en el Salón de los pasos perdidos y, en las horas de la tarde, en La Moncloa dará una rueda de prensa, en compañía del ministro de Asuntos Exteriores y de Economía, Carlos Cuerpo.

Dentro de la agenda de Zelenski en España está contemplada una visita con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, al Museo Reina Sofía para contemplar el Gernika, símbolo de resistencia, así como un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela con el Rey Felipe VI.

El objetivo de la visita del mandatario ucraniano es estrechar lazos de colaboración con Europa; cabe anotar que España se ubica en la posición número 16 de donantes a Ucrania, a la fecha le ha entregado aproximadamente 1.470 millones para comprarle armamento militar a los Estados Unidos.

Se proyecta que en esta visita se negocien alrededor de 200 millones que serán entregados por parte de España a través del Fondo de Lista de Requerimientos Prioritarios para hacer una segunda compra de armamento norteamericano.

Escuche W Radio en vivo aquí: