Detenidas en España siete personas que explotaban sexualmente a mujeres colombianas

La Guardia Civil y la Policía de España detuvieron a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas, en una operación en la que fueron liberadas once víctimas.

Según informó este miércoles el Ministerio del Interior, las detenciones tuvieron lugar en la provincia de Alicante (este), después de una investigación que comenzó en noviembre de 2024, cuando los agentes detectaron a una posible víctima en el aeropuerto de Madrid.

Una vez que la víctima interpuso la denuncia, los investigadores identificaron a un grupo criminal asentado en la localidad de Denia (Alicante) que se dedicaba a captar mujeres para su explotación sexual.

El grupo captaba a las mujeres en su país de origen, Colombia, aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad económica. Les financiaba el viaje a España mediante préstamos con recargos muy elevados, generando una deuda que las víctimas debían devolver obligándolas a ejercer la prostitución.

La identificación de los supuestos autores permitió realizar cinco entradas y registros en las localidades alicantinas de Denia y Els Poblets, donde se liberó a once mujeres.

También se intervinieron casi 50.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, tres vehículos, dispositivos electrónicos, así como libros de contabilidad, donde se registraban las ganancias y las deudas de las víctimas.

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la migración irregular y blanqueo de capitales.

