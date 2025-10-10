Tres colombianos detenidos en el País Vasco, España

La operación en la que fueron detenidos la presunta responsable del inmueble, su hijo y una colaboradora, comenzó en el mes de junio cuando una mujer denunció que en la casa permanecían hacinadas en una misma habitación cinco mujeres a quienes no se les permitía salir a la calle y se les suministraban drogas.

Además, eran sometidas a vigilancia las 24 horas del día a través de unas cámaras instaladas de manera ilegal en el inmueble.

Los tres colombianos detenidos pasaron a disposición judicial; sin embargo, un magistrado decretó su puesta en libertad, aunque a la madre y su hijo se les retiró el pasaporte y se les prohibió la salida del territorio nacional.