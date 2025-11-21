El SES Hospital Universitario de Caldas vuelve a cerrar sus puertas a los usuarios de Nueva EPS

Manizales

A partir del 21 de noviembre de 2025, el SES Hospital Universitario de Caldas suspenderá la atención a los usuarios de la Nueva EPS. Esta medida se debe a la significativa deuda que la aseguradora mantiene con el centro hospitalario.

Al anuncio realizado por el gerente del hospital, Juan Felipe Valencia, da a conocer la situación de la entidad la cual se verá obligada a suspender completamente la atención médica a todos los usuarios afiliados a la Nueva EPS. Esta medida responde a la crítica situación financiera generada por la significativa y creciente deuda que la Entidad Promotora de Salud (EPS) mantiene con el hospital.

“La cartera total es de $83.000 millones de pesos y de ellos, $46.000 millones corresponden al periodo después de la intervención de la nueva EPS por parte de la Supersalud, en 5 meses se ha deteriorado la cartera en $25.000 millones de pesos”, puntualizó el gerente.

Los más afectados, los usuarios

La decisión afecta al 62 % de los pacientes atendidos en el hospital universitario que son afiliados a la Nueva EPS.

El Gerente del Hospital Universitario de Caldas, Juan Felipe Valencia, fue enfático al anunciar esta medida de fuerza, que se venía gestando desde hace varias semanas.

El ultimátum de la institución

El pasado 4 de noviembre de 2025, el SES Hospital Universitario de Caldas ya había emitido un comunicado a la ciudadanía informando sobre la difícil coyuntura. La institución señaló el incumplimiento en el giro oportuno de recursos por parte de la Nueva EPS como la causa fundamental que ponía en riesgo su estabilidad financiera.

“Por más que nos hemos esforzado en tratar de mantener la prestación, realmente cumplir a los terceros, a los proveedores, a los mismos colaboradores con una cartera de ese tamaño; es prácticamente imposible”, indicó el directivo.

En un primer paso, el hospital se vio en la necesidad de restringir la prestación de servicios que no fueran considerados urgentes, buscando mitigar el impacto del déficit. Sin embargo, a pesar de este llamado de atención y de los enormes esfuerzos internos para mantener la prestación de servicios, la respuesta de la aseguradora ha sido insuficiente.

Deuda creciente

El SES Hospital ha asegurado que ha mantenido un permanente diálogo con los directivos de la aseguradora. No obstante, el resultado de estas conversaciones no ha sido el esperado, pues “esta entidad no ha realizado los giros necesarios para cubrir la creciente deuda acumulada”, señaló Valencia.

La falta de estos recursos esenciales compromete directamente la capacidad operativa del hospital para seguir funcionando de forma adecuada y garantizar la calidad, seguridad y dignidad en la atención a sus usuarios.