Estabilidad económica está en riesgo por ponencia para “hundir” reforma tributaria: MinInterior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a través de su cuenta en X sobre la ponencia de archivo de la Ley de Financiamiento que se tramita en el Congreso de la República, que la dejaría virtualmente hundida, con 10 firmas de 17 en la Comisión Tercera del Senado.

"Crece el riesgo y la desconfianza en el pago de la deuda externa debido a que 10 senadores de la Comisión Tercera de Senado quieren hundir la Ley de Financiamiento que es el respaldo para garantizar su pago", señaló el ministro en su cuenta de X.

Con esta ponencia, el Gobierno se quedaría sin las mayorías para apoyar el proyecto.

“Solo por hacer oposición con las vísceras ponen en riesgo la estabilidad económica del país para el próximo año, olvidando programas sociales para los colombianos más pobres que son millones", agregó Benedetti.

El próximo martes sería la votación del proyecto en el Congreso de la República.