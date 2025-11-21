Forenses de Gaza identifican 99 de los 330 cuerpos devueltos por Israel durante la tregua

El portavoz del Departamento de Pruebas Forenses en Gaza, Mahmoud Ashour, informó este viernes de que se han identificado 99 de los 330 cuerpos que Israel ha entregado hasta ahora en el marco del alto al fuego.

“Equipos especializados continúan sus intensos esfuerzos para identificar más restos de los mártires, con el fin de entregarlos a sus familias o darles sepultura de acuerdo con los procedimientos establecidos”, afirmó Ashour en una nota del Departamento, perteneciente al ministerio gazatí de Sanidad.

El acuerdo de alto el fuego estipula que Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos a cambio de cada uno de los 28 de rehenes israelíes que debe entregar Hamás, de los que todavía quedan tres en el enclave.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza anunció el sábado pasado que había recibido de Israel otros 15 cuerpos, a través de la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de que Hamás entregara el cadáver del rehén Meni Goddard.

Estos cadáveres suelen llegan al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de la Franja) pero, a falta de material para autopsias, son las familias quienes tratan de reconocer a sus seres queridos, a veces a través de las imágenes publicadas por Sanidad en un grupo colectivo.

Sanidad denuncia que muchos de esos cadáveres llegan además mutilados, con signos de abuso físico o tortura.

Algunos de los cuerpos entregados la semana pasada seguían esposados y con los ojos vendados, según pudo comprobar EFE en imágenes aportadas por el Hospital Nasser.

