Procuraduría investiga al gobernador de Santander por presunta participación en política

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus y el alcalde encargado de Girón, Fredy Cáceres, por presunta participación indebida en política e irregularidades administrativas.

La decisión responde a una queja presentada ante el ente de control, en la que se advierte una posible injerencia en asuntos electorales por parte de ambos funcionarios, por lo que el organismo disciplinario busca establecer si hubo irregularidades en la designación del alcalde encargado de Girón por parte del gobernador, proceso que, según la denuncia, podría no haberse ajustado a los requisitos establecidos.

Además, se indaga una presunta intervención en política tanto de Díaz Mateus como de Cáceres Arismendy, señalada como una posible “indebida injerencia” en el escenario electoral local.

La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa también verifica presuntas anomalías en la declaratoria de insubsistencias de varios funcionarios del municipio de Girón durante la administración de Cáceres Arismendy, estas decisiones, al parecer, habrían vulnerado derechos laborales, motivo por el cual fueron incluidas dentro del proceso disciplinario.