Irma Martínez, diseñadora de moda que viste cantantes: “trato de conocer la esencia del artista”

Irma Martínez, diseñadora de moda de varios cantantes en Latinoamérica, habló con W Fin De Semana acerca de su trabajo con diferentes artistas de talla mundial.

Mencionó que siempre inicia su trabajo con un análisis previo del cantante o la celebridad, pues son ellos los que la inspiran.

“Me gusta hablar con ellos y escucho su música antes para meterme en el papel y saber qué está tratando de exponer, además de conocer su esencia”, comentó.

Así las cosas, explicó que en el momento en el que el artista le habla, ella piensa de inmediato en qué le quedaría bien y qué no, teniendo varias opciones encaso de que no le guste algo.

“Cada proyecto es un reto, pero me enfoco en el artista y lo que quiere”, sostuvo.

¿Qué pasa si al artista no le gusta algo?

“Siempre tengo varias opciones y trato de complacer su visión, pero también pongo otras que yo considero mejores. Siempre voy preparada con plan A, B y C (…). Cuando mi artista sale vestido, ya ese look está 100% autorizado”, señaló.

¿Cómo nació su gusto por el diseño de modas?

Martínez indicó que toda la vida jugó con muñecas porque creía que podía crearles muchas cosas.

“Mi mamá cosía por ‘hobbie’, ella siempre me daba los retazos e inventaba cualquier cosa (…). Me di cuenta en el camino que lo mío era el estilismo. La gente me paraba en la calle y me decía ‘me encanta ese jean que tienes puesto, me gusta esa combinación’. Entones, me di cuenta que lo tenía natural y con los artistas podía ser aún más creativa".

Concluyó revelando que parte de su éxito es porque es una profesional que siempre pensó en hacer lo que me gusta.

