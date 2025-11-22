Internacional

Marco Rubio y emisario de Trump irán a Ginebra para discutir el plan de Trump sobre Ucrania

El secretario estadounidense del Ejército, Daniel Driscoll, llegó el sábado 22 de noviembre a la ciudad suiza.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos. Foto: Kenny Holston - Pool/Getty Images/Nathan Howard - Pool/Getty Images

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos. Foto: Kenny Holston - Pool/Getty Images/Nathan Howard - Pool/Getty Images

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el emisario diplomático de Donald Trump, Steve Witkoff, viajarán a Ginebra el domingo 23 de noviembre, para discutir el plan de Trump con representantes ucranianos, confirmó a la AFP un responsable estadounidense.

Este responsable también indicó que el secretario estadounidense del Ejército, Daniel Driscoll, recibido el jueves en Kiev por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya había llegado el sábado a la ciudad suiza.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad