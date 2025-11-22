Marco Rubio y emisario de Trump irán a Ginebra para discutir el plan de Trump sobre Ucrania
El secretario estadounidense del Ejército, Daniel Driscoll, llegó el sábado 22 de noviembre a la ciudad suiza.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el emisario diplomático de Donald Trump, Steve Witkoff, viajarán a Ginebra el domingo 23 de noviembre, para discutir el plan de Trump con representantes ucranianos, confirmó a la AFP un responsable estadounidense.
Este responsable también indicó que el secretario estadounidense del Ejército, Daniel Driscoll, recibido el jueves en Kiev por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya había llegado el sábado a la ciudad suiza.
