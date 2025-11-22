Más de 2.300 uniformados garantizarán la seguridad durante las elecciones atípicas en el Magdalena/ Mesan

Santa Marta

Con miras a garantizar la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo en el departamento del Magdalena, la Policía Nacional ha dispuesto de 2.300 funcionarios en todo el territorio.

Asimismo, se dispondrá de capacidades aéreas y terrestres, además de personal de inteligencia e investigación criminal, que estarán atentos para recibir cualquier denuncia y situación que pueda afectar la jornada electoral de este domingo 23 de noviembre.

Es de recordar que, Según la Registraduría informó que aproximadamente 1.097.636 ciudadanos podrán votar en esta elección: 550.080 mujeres y 547.556 hombres. Además, proyecta instalar 389 puestos de votación conformados por 3.327 mesas.