Voté en 3 ocasiones por el profesor Leopoldo Múnera para la rectoría de la UNAL: Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y economista de la Universidad Nacional, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y se refirió al fallo del Consejo de Estado que sacó a Leopoldo Múnera de la rectoría de la institución.

“Hubo muchos errores en el nombramiento de Leopoldo Múnera, pero desde que yo fui primípara tuve la oportunidad de votar por Leopoldo para candidato a rector, desde ese entonces he votado en tres ocasiones por él, incluyendo como egresada, y de verdad que me hubiera gustado que este nombramiento no dividiera a la universidad de esa manera, y sobre todo que no hubiera estado plagado de los errores procedimentales de los que tuve la oportunidad de votar”, dijo.

Siendo así, hizo un llamado a la ministra Aurora Vergara y también a las delegadas del presidente Gustavo Petro en el Superior, porque siente que que “es la universidad la que está pagando los platos rotos”.

Sin embargo, aplaudió el hecho la renuncia de Múnera, asegurando que “el profesor Leopoldo, como siempre antepone la universidad. Ya ha renunciado a la rectoría y ha dejado esta decisión en manos del Consejo Superior Universitario”.

Asimismo, reiteró que “no hay que separar la autonomía universitaria de la posibilidad de escuchar la comunidad”.

Escuche la entrevista completa aquí: