EE.UU. y Ucrania destacan los “buenos progresos” de las conversaciones en Ginebra
Marco Rubio subrayó que las delegaciones continuarían sus discusiones en las próximas horas
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el negociador de Ucrania, Andrii Yermak, destacaron el domingo 23 de noviembre, los “buenos progresos” en las conversaciones en curso en Ginebra sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.
“Creo que probablemente tuvimos la reunión más productiva y significativa hasta ahora en todo este proceso”, dijo Rubio a los periodistas, al tiempo que subrayó que las delegaciones continuarían sus discusiones en las próximas horas.
