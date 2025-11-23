Internacional

EE.UU. y Ucrania destacan los “buenos progresos” de las conversaciones en Ginebra

Marco Rubio subrayó que las delegaciones continuarían sus discusiones en las próximas horas

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / FABRICE COFFRINI

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el negociador de Ucrania, Andrii Yermak, destacaron el domingo 23 de noviembre, los “buenos progresos” en las conversaciones en curso en Ginebra sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

“Creo que probablemente tuvimos la reunión más productiva y significativa hasta ahora en todo este proceso”, dijo Rubio a los periodistas, al tiempo que subrayó que las delegaciones continuarían sus discusiones en las próximas horas.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad