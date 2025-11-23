“Ha sido toda una revolución”: Marcela García tras creación de ‘The hair generation experience’
La marca ‘The hair generation experience’ se enfoca en revitalizar el cabello.
“Ha sido toda una revolución”: Marcela García tras creación de ‘The hair generation experience’
Fotos: Getty Images / Instagram @thehairgeneration
En W Fin De Semana, Marcela García Caballero, exreina del Carnaval de Barranquilla e influenciadora, se refirió a la experiencia de ‘The hair generation experience’, una marca que les permite a hombres y mujeres revitalizar su cabello a través de una experiencia sin igual.
¿Cómo crearon ‘The hair generation experience’?
“Yo tuve un desorden alimenticio y con los años fui perdiendo mi pelo, usaba pelucas. Mi hermana empezó al mismo tiempo que su pelo se estaba volviendo delgado, opaco, entonces investigó qué podía usar. Se enamoró de los aceites del pelo, ella es mi superheroína, es abogada, mamá, esposa. Un día, cuando ella lo había probado, me dijo que lo usara. Yo, sin ninguna expectativa, empecé a usarlo y me funcionó”, contó.
De esta manera, reconoció que el lanzamiento de la marca ha sido “toda una revolución” y un éxito rotundo.
“Desde el momento que lanzamos la marca, ha sido mucho más grande que todos nuestros sueños. Es unir a una cantidad de mujeres y hombres. Ese video voló y vendimos en tres horas lo presupuestado para tres meses”, indicó.
No obstante, reconoció que emprender es uno de los retos más grandes que ha tenido en su vida. “Te levantas y recibes una buena noticia y en la tarde una mala”.
