Italia ganó la Copa Davis por tercer año consecutivo

Talia se hizo con un torneo en el que dominó sin ceder un solo punto y sin sus dos mejores cartas, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Italia. Foto: Clive Brunskill/Getty Images for ITF.

Italia. Foto: Clive Brunskill/Getty Images for ITF.

La selección italiana de tenis se coronó campeona de la Copa Davis 2025 después de la remontada de Flavio Cobolli ante Jaume Munar (1-6, 7-6(5)y 7-5) que decantó la eliminatoria ante España (2-0).

Italia se proclamó dominadora del tenis mundial por tercera vez consecutiva y cuarta en su historia, en un torneo que dominó sin ceder un solo punto y en el que compitió sin sus dos mejores bazas, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

