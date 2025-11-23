Italia ganó la Copa Davis por tercer año consecutivo

La selección italiana de tenis se coronó campeona de la Copa Davis 2025 después de la remontada de Flavio Cobolli ante Jaume Munar (1-6, 7-6(5)y 7-5) que decantó la eliminatoria ante España (2-0).

Italia se proclamó dominadora del tenis mundial por tercera vez consecutiva y cuarta en su historia, en un torneo que dominó sin ceder un solo punto y en el que compitió sin sus dos mejores bazas, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Noticia en desarrollo...