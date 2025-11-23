Presidente de Brasil, “muy preocupado” por presencia militar de EE.UU. cerca de Venezuela
Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate con el fin, de llevar a cabo operaciones antidroga.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el domingo 23 de noviembre, estar “muy preocupado” por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y aseguró que quiere discutirlo con su homólogo estadounidense Donald Trump.
“Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump, porque me preocupa”, declaró Lula a la prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20.
Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate con el fin, afirma, de llevar a cabo operaciones antidroga. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció estas maniobras como una “amenaza” destinada a derrocarlo.
