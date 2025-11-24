Bolsonaro argumentó que intentó quemar su tobillera electrónica en momento de “paranoia”
El expresidente de Brasil fue llevado a prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó que intentó quemar la tobillera que monitoreaba su permanencia en prisión domiciliar en un momento de “paranoia”, según un documento de la corte suprema de justicia.
El exmandatario, de 70 años, fue llevado a prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador.
Bolsonaro dijo que “tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos (…) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica”, según un documento judicial obtenido por la AFP.
