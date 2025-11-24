Bolsonaro argumentó que intentó quemar su tobillera electrónica en momento de “paranoia”

(FILES) Former Brazilian President (2019-2022) Jair Bolsonaro leaves the DF Star hospital in Brasilia on September 14, 2025, after undergoing a series of medical examinations, as he remains under house arrest. Former Brazilian president Jair Bolsonaro's lawyers on October 27, 2025, filed an appeal against his 27-year prison sentence for a botched coup bid after his 2022 election loss. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó que intentó quemar la tobillera que monitoreaba su permanencia en prisión domiciliar en un momento de “paranoia”, según un documento de la corte suprema de justicia.

El exmandatario, de 70 años, fue llevado a prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador.

Bolsonaro dijo que “tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos (…) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica”, según un documento judicial obtenido por la AFP.

