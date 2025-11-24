Cartagena cuenta con su primera pista de Stunt para motociclistas

Tras varias mesas de trabajo y concertación entre el alcalde Dumek Turbay y el gremio de motociclistas fue inaugurada la primera pista de Stunt en la ciudad. Un espacio diseñado para la práctica responsable de maniobras y deportes extremos en motos.

La importancia de este espacio es que busca que este tipo de actividades no se sigan realizando en vías principales de la ciudad, al igual que los piques ilegales que se habían convertido en un dolor de cabeza para las autoridades en los últimos meses y que han cobrado la vida de al menos 3 personas este año.

“Les dijimos a este grupo de moteros que sí les íbamos a cumplir, y aquí está la prueba. Esta es su pista, un espacio digno, seguro y hecho con toda la capacidad técnica del distrito para que practiquen lo que aman sin poner en riesgo su vida ni la de nadie”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La pista de más de 2.500 m² está ubicada en la Villa Olímpica y permitirá modalidades como stunt, cuarto de milla, alto cilindraje y freestyle.