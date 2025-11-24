Consejo Superior de Uniatlántico sesionará por presuntas certificaciones falsas del rector

Barranquilla

La tarde de este 24 de noviembre se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico por unas presuntas certificaciones falsas presentadas por el actual rector, Leyton Barrios.

La situación se conoció tras denuncias realizadas por la Corporación Universitaria Empresarial Salamanca ante la Fiscalía General de la Nación.

En la misma, la entidad denunció a Barrios por el supuesto delito de falsedad en documento, señalando que, nunca se emitieron certificaciones que acreditaran vínculos con él.

En ese sentido, la institución aseguró que, los documentos presentados por el rector de la Uniatlántico, no correspondieron a registros oficiales emitidos por el alma mater.

La situación se suma a otras presuntas inconsistencias que han sido denunciadas por voceros estudiantiles sobre la hoja de vida del rector.

Se espera que el Ministerio de Educación también haga presencia en la sesión citada para este 24 de noviembre.