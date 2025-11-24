Regiones

Consejo Superior de Uniatlántico sesionará por presuntas certificaciones falsas del rector

El encuentro fue citado para este 24 de noviembre.

Uniatlántico abre inscripciones de pregrado para el segundo semestre 2025: ¿Cómo inscribirse?

Uniatlántico abre inscripciones de pregrado para el segundo semestre 2025: ¿Cómo inscribirse?

Barranquilla

La tarde de este 24 de noviembre se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico por unas presuntas certificaciones falsas presentadas por el actual rector, Leyton Barrios.

La situación se conoció tras denuncias realizadas por la Corporación Universitaria Empresarial Salamanca ante la Fiscalía General de la Nación.

En la misma, la entidad denunció a Barrios por el supuesto delito de falsedad en documento, señalando que, nunca se emitieron certificaciones que acreditaran vínculos con él.

En ese sentido, la institución aseguró que, los documentos presentados por el rector de la Uniatlántico, no correspondieron a registros oficiales emitidos por el alma mater.

La situación se suma a otras presuntas inconsistencias que han sido denunciadas por voceros estudiantiles sobre la hoja de vida del rector.

Se espera que el Ministerio de Educación también haga presencia en la sesión citada para este 24 de noviembre.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad