Cristian Portilla denuncia a abogado que cuestionó legalidad de su candidatura a Alcaldía Bucaramanga

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, acudió este 24 de noviembre a la Fiscalía General de la Nación para radicar una denuncia formal contra el abogado Juan Nicolás Gómez, quien días atrás lo había señalado de incurrir en presuntas irregularidades durante el proceso de inscripción de su candidatura. Portilla acusa al abogado de falsa denuncia e injuria, al considerar que sus señalamientos buscaban afectar su imagen y poner en duda la validez de su aspiración.

Gómez había interpuesto una acción penal argumentando que Portilla no cumplía los requisitos para mantenerse en la contienda electoral. Según el abogado, la renuncia inicial del candidato presentada el pasado 5 de noviembre habría generado un impedimento jurídico para que pudiera revertir posteriormente.

El episodio se enmarca en un ambiente político tenso. Portilla, inicialmente retirado de la carrera por “motivos personales y familiares”, decidió regresar pocos días después. Su retorno se formalizó tras más de seis horas en la Registraduría, donde confirmó que desestimó la renuncia y que seguiría en campaña con el respaldo del Centro Democrático, Partido de la U y Cambio Radical.

La denuncia interpuesta ahora por Portilla aviva el debate sobre su postulación, que continúa siendo objeto de controversia. Sectores políticos y jurídicos insisten en que podría existir una inhabilidad, mientras que el candidato sostiene que su trámite está en regla y que las acusaciones en su contra responden a intereses políticos.

Con este nuevo capítulo, la disputa entre Portilla y el abogado Gómez se traslada al terreno judicial, a pocas semanas de definirse el futuro político de Bucaramanga.