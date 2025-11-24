Madres de niños en condición de discapacidad realizan plantón en sedes de la Nueva EPS en Cúcuta

Cúcuta

Desde las 5:00 de la mañana, de este lunes 24 de noviembre, madres de familia de niños en condición de discapacidad, adelantan protestas en cuatro sedes administrativas de la Nueva EPS. Lo anterior, por los constantes incumplimientos en los servicios a sus hijos, que viene provocando deterioro en su salud.

“Estamos realizando un plantón simultáneo en todas las sedes, con cierre de todas las sedes de Nueva EPS, para poder lograr que la nacional ya nos tome en cuenta definitivamente, porque a medida que el tiempo ha pasado, ellos nos dan pañitos de agua tibia, un mes sí, un buen no, y en estos momentos, otra vez, estamos suspendidos de la mayoría de servicios de la Nueva EPS“, dijo Diana Echeverry, madre de familia.

Protestas en las sedes de la Nueva EPS en Cúcuta y su Área Metropolitana. / Foto: Cortesía.

Aseguró que “lo que son clínicas y especialistas desde la semana pasada (están suspendidos los servicios). Lo que es la parte de rehabilitación y centros terapéuticos desde el martes de la semana pasada, y desde los centros médicos de segunda complejidad y demás, estamos ya hace dos meses que no tenemos servicio”.

La preocupación de estas madres, es que la salud de sus hijos está empeorando. “La salud de los niños en estos momentos se nos afecta, porque ya nos quedamos sin los procesos terapéuticos, porque uno puede decir, uno puede mediar entre el medicamento y la cita, pero el proceso terapéutico no, porque el proceso terapéutico es vital para ellos, ya que día a día, ellos evolucionan ahí, y un día que yo lo deje de llevar al centro terapéutico o a sus terapias, es como un mes de retroceso para ellos”.

Finalmente, envío un mensaje al gobierno nacional. “La verdad yo lo que les quiero decir a ellos es que ya estamos cansadas de tanta violación institucional. La Nueva EPS viola constantemente los derechos de nuestros hijos, que es una población doblemente protegida por la Constitución de Colombia y es una población a la cual no se le pueden negar los servicios y sí que menos por procesos administrativos. Al señor presidente que por favor tome las riendas ya que esta guerra que él tiene entre las EPS y el gobierno nacional nos está afectando a nosotros, los usuarios y los más perjudicados son esta clase de poblaciones”.