Nuevas protestas de familias beneficiarias del PNIS en el Catatumbo por incumplimientos del gobierno

Catatumbo

Las familias beneficiarias del PNIS en Norte de Santander están llamando la atención, nuevamente, del Gobierno Nacional por los constantes incumplimientos de los compromisos adquiridos con esta población.

Teniendo en cuenta lo anterior, estas familias aseguraron que a partir de las 7:00 de la mañana de este lunes 24 de noviembre, bloquearían la oficina Renacer Catatumbo, ubicada en el municipio de Tibú.

“Los compromisos siempre han quedado en papel y nunca le han dado cumplimiento a las actas. Ellos hablan de cumplir a medida del paso. Al ver que se está pasando el año y se está acabando este gobierno, y no se ve que se le dé cumplimiento rápidamente para estas familias que están pasando por mal momento y el gobierno los ha tenido abandonadas”, han decidido volver a tomar las vías de hecho, según lo explicó Alexander Molina, beneficiario del PNIS.

Agregó que “están poniendo muchos obstáculos y toman decisiones sin consultarlos a ninguno de los beneficiarios, para poder entregar un proyecto productivo. Nos ponen muchas excusas cuando eso no fue lo que se planteó, cuando se firmó un acuerdo de sustitución y ni lo que se ha pactado en cada reunión que hemos tenido”.

Según Molina, durante este lunes se adelantarán los bloqueos en esta sede de Tibú y si no se logra tener una respuesta positiva del Gobierno Nacional, posiblemente el martes se trasladen a la ciudad de Cúcuta.