Registraduría entregó el 100 % del preconteo de votos de la elección de gobernador del Magdalena/ Gissell Campo Acosta.

Santa Marta

En menos de dos horas se entregó el 100% del preconteo de votos de las 2.924 mesas de votación que se instalaron en cada uno de los municipios del Magdalena para esta jornada democrática.

“Sin el esfuerzo y la responsabilidad de los jurados de votación y los servidores de la Registraduría Nacional no sería posible conocer los resultados preliminares de esta elección de manera tan ágil. Agradecemos su gran labor y compromiso con la democracia colombiana”, dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Según la información suministrada por la entidad, con un total de 188 mil 722 votos que corresponden al 100% de mesas escrutadas, María Margarita Guerra Zúñiga es la nueva gobernadora del Magdalena, seguido de Rafael Noya fue el segundo candidato más votado al obtener 124.291 votos (36,91 %), seguido de Miguel Martínez, quien alcanzó 16.433 votos (4,88 %), y de Luis Santana, que registró 2.247 votos (0,66 %).