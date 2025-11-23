Regiones

María Margarita Guerra García es la nueva gobernadora del Magdalena

Con este triunfo, el Caicedismo continua su mandato luego de la salida de Rafael Martínez por doble militancia.

María Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana . (Foto: Suministrada).

María Margarita Guerra Zúñiga (Coalición Fuerza Ciudadana): Es abogada con maestría en Derecho Público. Ha estado vinculada con temas de juventud, educación y derechos sociales, es la nueva gobernadora del Magdalena.

Con más de 12 años de experiencia en el sector público, se ha desempeñado como secretaria general y de gobierno de Concordia y Algarrobo, coordinadora regional de la Unidad para las Víctimas, Asesora de despacho de municipios como Aracataca, El retén, Pivijay, Nueva granada, Juan de Acosta entre otros, y asesora jurídica de la Secretaría de Educación Departamental.

Antes de ser elegida gobernadora fue diputada del Magdalena, donde fue designada integrante de la Comisión Permanente Tercera, encargada de los temas de Salud, Educación, Deporte, Medio Ambiente, Paz, Ética y Reconciliación..

