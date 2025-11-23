Elegido nuevo contralor departamental en el Magdalena

Santa Marta

En el recinto de la Asamblea departamental Manuel Julián Mazenet, fue elegido como nuevo Contralor General del departamento del Magdalena para el periodo 2026-2029. Esto luego de que el Juzgado Doce Penal Municipal con funciones de conocimiento de Santa Marta lo ordenara, mediante fallo de tutela.

“Vamos a proteger los recursos, vamos a ejercer control fiscal con funciones preventivas, con garantías y con amor por este departamento”, expresó durante su primer discurso luego de ser elegido.

Le puede interesar:

Más de 2.300 uniformados garantizarán la seguridad durante las elecciones atípicas en el Magdalena

El nuevo contralor tomará posesión de su cargo el primero de enero del 2026, luego de ser elegido por siete votos.