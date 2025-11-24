Se espera un aumento de viajeros por los puentes internacionales tras alerta aérea sobre Venezuela

Cúcuta

Tras la alerta de los Estados Unidos por riesgos de seguridad en el espacio aéreo de Venezuela, se espera que en las próximas horas se incremente el tránsito de pasajeros por los puentes internacionales que comunican a Norte de Santander con el estado Táchira, en Venezuela.

Ante la cancelación de vuelos internacionales hacia Venezuela, se prevé que el acceso y salida terrestre es la única opción que tienen centenares de personas que a diario entran y salen de Venezuela.

Según William Gómez, analista de temas fronterizos, las personas que quieran salir de Venezuela, “tendrán que tomar la ruta desde el aeropuerto de Maiquetía hacia el estado Táchira. Principalmente el de San Antonio del Táchira, que está allí a solo escasos 300 metros de los pasos internacionales. Pueden hacer paso de frontera terrestre para allí hacer empalme con el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Y desde allí tomar los vuelos internacionales o bien sea un vuelo nacional hacia la ciudad de Bogotá”.

Así mismo, Gómez aseguró que es indiscutible el temor que existe entre la comunidad venezolana, por las acciones que esté haciendo o pretenda hacer el gobierno de los Estados Unidos en su país.

Hasta el momento, la operación aérea en Norte de Santander ha fluido sin ninguna alteración.