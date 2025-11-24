Trump destacó relación “extremamente fuerte” con China tras llamada con Xi
La declaración de Trump confirmó que visitará China en abril y que Xi irá a Washington más tarde en 2026.
El presidente Donald Trump elogió el lunes 24 de noviembre, la relación “extremadamente fuerte” entre Estados Unidos y China tras conversar con su homólogo Xi Jinping, pero no hizo mención al controvertido tema de Taiwán.
La declaración de Trump confirmó que visitará China en abril y que Xi irá a Washington más tarde en 2026.Sin embargo, a diferencia del comunicado oficial chino que describió a Taiwán como un tema destacado durante la llamada, Trump no se refirió a la disputa.
