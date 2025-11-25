El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Jennifer Pedraza, primera en resultados, pero última en decisiones partidistas

Al Oído del 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— viendo cómo en Colombia a las mujeres no solo nos golpean las violencias que ya conocemos, sino que también nos dan golpes públicos que nadie entiende.

Porque, vamos hablar de algo que para muchos y me incluyo no tiene lógica:

Cómo es posible que una mujer reconocida por firmas, centros de análisis y gremios serios como una de las mejores congresistas de los últimos años y la mejor representante del 2025, por su voz, argumentos y trabajo, le negaron ser cabeza de lista al Senado.

Sí, a su oído hablamos de la representante Jennifer Pedraza. Una congresista preparada, visible, respetada incluso por sus contradictores y capaz de mover opinión y votos. Una mujer que llegó al Congreso a trabajar, a estudiar los temas y a dar debates de fondo.

La cosa es así: Dignidad y el Nuevo Liberalismo terminaron escogiendo como cabeza de lista a un candidato que —si somos sinceros— muchos en el país conocieron hasta ayer. Hablamos del congresista Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara y primer vicepresidente de la corporación.

Y la pregunta es inevitable:

¿Cuál fue el mérito para darle la cabeza?

¿Qué luchas importantes dio?

¿Con qué trayectoria nacional convenció para liderar una lista al Senado?

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, celebró que fuera elegido “por unanimidad”.

Bueno -unanimidad interna, claro-.

Porque afuera, muchos creen que arrancan la carrera electoral al congreso cometiendo un garrafal error de una miopía única .

Y aquí la ironía más fuerte:

Jennifer Pedraza fue quien denunció el caso Juliana Guerrero, mostrando cómo en lo público a veces premian a quienes no tienen mérito.

Y hoy, la que sí tiene los méritos es la que queda por fuera.

Porque sí: en la política colombiana, cuando una mujer se destaca, a menudo el sistema -en todo lado- se cierra. No es de color político siempre sucede igual.

Y esto no es un caso aislado.

En el Centro Democrático varios temen abiertamente que una mujer pueda ser elegida como candidata presidencial.

Por eso, muchos alejándose de principios y disciplina de partido Saltan de candidato en candidato… siempre y cuando el nombre no sea una mujer. Hay mediciones en las que lidera María Fernanda Cabal y a muchos les aterra eso ¿miedo a la democracia o a ver liderar una mujer?

En la Casa de Nariño, el presidente que prometió una agenda con prioridad para las mujeres terminó dejando a la vicepresidenta en un papel decorativo.

Francia Márquez —cuyos votos fueron determinantes en la elección— fue invisibilizada por su propio gobierno. Y además, es un gobierno que mientras prometía cambio calla frente al maltrato de mujeres y premia a agresores cercanos. Eso sí , las “feministas” del movimiento y sus propias congresistas prefieren mirar hacia otro lado.

Así funciona hoy el país

Un país donde ser mujer es una pelea diaria y donde las cifras hablan por sí solas:

621 mujeres asesinadas entre enero y septiembre.

33.980 víctimas de violencia intrafamiliar este año.

Y aun así, cuando una mujer demuestra trabajo, capacidad y resultados, terminan diciéndole que “no es su turno”, o “no genera consensos”, o “hay otros acuerdos internos”.

Hoy, Al Oído, lo digo sin rodeos:

Colombia necesita más mujeres tomando decisiones.

Y necesita, sobre todo, que cuando una mujer tiene los méritos, no la saquen por cálculos, cuotas masculinas o miedo a verlas liderar.

Porque si seguimos aceptando estas jugadas, las cifras no cambian, la violencia continúa y la política retrocede. Y nosotras no estamos aquí para retroceder. Estamos aquí para transformar este país.

Escuche Al Oído de este 25 de noviembre:

Play/Pause Al Oído | Jennifer Pedraza, primera en resultados, pero última en decisiones partidistas 04:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: