Comandante de la Armada de Colombia visitó Guyana para hablar sobre seguridad e inteligencia
El vicealmirante Juan Ricardo Rozo realizó una visita a Georgetown, donde fue recibido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
El comandante de la Armada de Colombia, vicealmirante Juan Ricardo Rozo, realizó una visita oficial el pasado lunes 24 de noviembre, a Guyana, donde fue recibido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Omar Khan, y por altos mandos de las Fuerzas Armadas de ese país.
El propósito de la reunión fue fortalecer las relaciones bilaterales, específicamente en materia de seguridad, inteligencia, capacidades navales y entrenamiento militar, teniendo en cuenta que Colombia estableció recientemente su embajada en Georgetown.
Las conversaciones reafirmaron el compromiso de ambas naciones de profundizar su larga asociación.
