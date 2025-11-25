Internacional

Comandante de la Armada de Colombia visitó Guyana para hablar sobre seguridad e inteligencia

El vicealmirante Juan Ricardo Rozo realizó una visita a Georgetown, donde fue recibido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Visita oficial a Guyana del comandante de la Armada de Colombia. Foto: X @COMANDANTE_ARC

Carlos Contreras

El comandante de la Armada de Colombia, vicealmirante Juan Ricardo Rozo, realizó una visita oficial el pasado lunes 24 de noviembre, a Guyana, donde fue recibido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Omar Khan, y por altos mandos de las Fuerzas Armadas de ese país.

El propósito de la reunión fue fortalecer las relaciones bilaterales, específicamente en materia de seguridad, inteligencia, capacidades navales y entrenamiento militar, teniendo en cuenta que Colombia estableció recientemente su embajada en Georgetown.

Las conversaciones reafirmaron el compromiso de ambas naciones de profundizar su larga asociación.

