Inpec investiga ataque con arma de fuego contra instalaciones de la cárcel Modelo de Barranquilla

El Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó la investigación que se inició por el ataque con arma de fuego que se registró contra las instalaciones de la cárcel Modelo de Barranquilla.

El hecho ocurrió la noche de este 24 de noviembre, cuando un hombre a bordo de una motocicleta, disparó en al menos 4 oportunidades contra el penal.

El episodio violento quedó registrado en las cámaras de seguridad del centro carcelario.

Sin embargo, no ha sido posible identificar al sujeto que disparó contra el establecimiento.

Por la situación, la entidad se mantiene en alerta máxima, mientras se busca determinar los móviles del hecho.

Cabe mencionar que, después del ataque armado, el presunto perpetrador huyó de la zona con rumbo desconocido.

La situación se registró en inmediaciones de la vía 40 con carrera 54.