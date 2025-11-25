La ALBA afirmó que EE.UU. quiere vincular “falsamente” a Venezuela con Cartel de los Soles

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) afirmó este lunes que EE.UU. quiere vincular “falsamente” a Venezuela con el que consideró “inexistente” Cartel de los Soles, luego de que el Departamento de Estado designara como un grupo terrorista extranjero (FTO) a esta organización, que Washington relaciona con la cúpula del Ejército y del Gobierno venezolano.

En un comunicado, el bloque afirmó que, con esta designación, Estados Unidos pretende “justificar una agresión” contra Venezuela y “forzar un cambio de Gobierno”, como ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, quien considera que el despliegue estadounidense en el mar Caribe persigue tal fin, a pesar de que la Administración de Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

“Esta operación, basada en una mentira grotesca, es una maniobra política errática que podría conducir al Gobierno estadounidense a cometer errores aún más graves, capaces de generar escenarios indeseables”, alertaron los países miembros.

La ALBA exhortó al Gobierno de Estados Unidos a cesar lo que calificó de “política de agresión” contra Latinoamérica y el Caribe y en “particular”, subrayó, contra Venezuela, país que es miembro del bloque, como Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último suspendido.

Más temprano, el Departamento de Estado confirmó la designación oficial del Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco, como FTO con una publicación en el Registro Federal, lo que da a Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Esta decisión se dio a conocer después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. ya catalogara en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano insiste en que esta organización es un “invento” de Estados Unidos.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde la década de 1990, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan Maduro y su titular de Interior, Diosdado Cabello.

Escuche W Radio en vivo aquí: