Medellín impulsa ciudades inteligentes en Med360

Líderes urbanos, empresarios y expertos de diez países se reúnen desde este lunes en Plaza Mayor para participar en Med360, un encuentro internacional que promueve la transición hacia ciudades más sostenibles, tecnológicas y centradas en el bienestar ciudadano.

En la apertura, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que “esto no es una opción para una ciudad o un país. La tecnología está ahí. La pregunta es cómo la utilizamos y cómo formamos a nuestros ciudadanos”.

Inauguramos MED360, un espacio para contarle al mundo que en Medellín ponemos la tecnología al servicio de la gente🙌🏻.



La usamos para transformar vidas: con inteligencia artificial para proteger a la gente desde el C5i, conectividad en el 100% de los colegios públicos, formación… pic.twitter.com/wJkPzWXxRH — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 24, 2025

Hasta este martes 25 de noviembre, los asistentes explorarán tendencias como la digitalización para mejorar la competitividad, el uso del Internet de las Cosas para optimizar la calidad del aire y la creación de territorios más seguros a través de analítica e inteligencia predictiva.

Más de 30 conferencistas, incluidos representantes de organismos multilaterales y expertos de Estonia, Estados Unidos, México y España, nutrirán la agenda académica con visiones globales de innovación urbana.

El evento cuenta con el apoyo de Ruta N y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y con el respaldo de empresas como Oracle, GYC, Hikvision, Genetec, ISS, Claro, VaxThera, EPM y Tigo, entre otras.