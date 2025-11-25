MinInterior dice que está cerca de voltear los votos para aprobación de la tributaria

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que tras la ponencia negativa radicada la semana pasada por 10 senadores de la Comisión Tercera, estarían cerca de lograr los 9 votos necesarios para su aprobación.

“No está tan hundida como han dicho los medios de comunicación y algunas personas que firmaron la carta ya se echaron para atrás y firmaron la ponencia positiva”, aseguró.

El debate, se retomará este 26 de noviembre en el Congreso, del proyecto de ley de financiamiento con el que el Gobierno espera un recaudo de 16, 3 billones de pesos.

Por otra parte el ministro del Interior, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la Reforma Pensional que quedó empatada en la votación en Sala Plena y su futuro quedó en manos de un conjuez.