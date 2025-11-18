Comisión Tercera de Cámara aprobó en primer debate “mini reforma tributaria”

En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.

De cara al mal ambiente que enfrenta la reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, en la Comisión Tercera de la Cámara avanza silenciosamente un proyecto que busca recaudar alrededor de $6 billones y brindar beneficios tributarios a los deudores morosos de impuestos.

El proyecto incluye varios gravámenes, entre ellos el impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores. Sobre ese punto hay polémica, y se acordó que en el siguiente debate, en la plenaria de la Cámara, posiblemente se busque eximir al tabaco.

Ahora, entre otros puntos, se busca cambiar el impo-consumo para restaurantes: del 8% actual, bajaría a 6% en 2026 y quedaría en 7% desde 2027.

También se incluye una modificación de la tarifa de impuesto para servicios digitales de empresas extranjeras, que pasaría de 3% a 4.5% y el IVA a importaciones de bajo valor para países sin TLC con Colombia sería progresivo, del 9% en 2026 y 19% desde 2027.

¿Plan B si se hunde la reforma del Gobierno?

El proyecto ha sido señalado por algunos sectores como un posible“plan B” en caso de que no avance la reforma tributaria. Sin embargo, durante el debate, el representante Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, rechazó que fuese así.

“Plantear que el proyecto de ley de financiamiento se va a hundir, cuando ni siquiera ha iniciado el debate, es un grave error. Y plantear esto como opción B, porque si nos ponemos en esa lógica, creo que ninguno de los dos proyectos va a encontrar la luz”, dijo Bastidas.

Con la aprobación en primer debate, la iniciativa pasa ahora a discusión en la plenaria de la Cámara.