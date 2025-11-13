Alertan que MinHacienda quiere manejar fondo que financia proyectos, ¿plata para tapar hueco fiscal?
Un proyecto de decreto le quita la facultad a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) a administrar el FONDES, que tiene más de 4 billones en activos. Anif alerta que con este cambio el Fondo se puede terminar convirtiendo en un mecanismo para atender necesidades fiscales de corto plazo del Gobierno.
Un informe de Anif reveló que el Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto con el que pretende manejar directamente el fondo FONDES (Fondo Nacional para el desarrollo de la Infraestructura), creado para financiar grandes proyectos de infraestructura y capitalizar empresas de servicios públicos, en vez de que siga administrándolo la Financiera de Desarrollo Nacional, lo que “aumenta el riesgo de que se convierta en una bolsa de recursos para cubrir necesidades fiscales del Gobierno”.
“Resulta fundamental que la gobernanza del FONDES permanezca en la FDN, cuya independencia y capacidad técnica garantizan que los recursos solo se asignen a proyectos con viabilidad demostrada y cuenten con seguimiento serio a sus indicadores de gestión. Trasladar este control al Ministerio de Hacienda elimina ese filtro especializado y aumenta el riesgo de que el fondo pierda su propósito original como instrumento técnico de financiación de infraestructura y se convierta en un mecanismo para atender necesidades fiscales de corto plazo”, señala un informe de Anif.
Y es que hay que resaltar, además, que este es un patrimonio que administra billonarios recursos. De hecho, este patrimonio autónomo público tiene un tamaño significativo, cercano a $4,1 billones en activos y aproximadamente $1,5 billones en recursos líquidos.
A esto que se suma que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0972 de 2025, mediante el cual se creó el Programa Colombia Solar, el cual busca reemplazar los subsidios eléctricos de los estratos 1, 2 y 3 con energía solar domiciliaria a través de paneles solares, promoviendo ahorro y eficiencia en el gasto público. Este decreto también sugiere que el Programa se financie con recursos del FONDES.
“La dependencia del programa Colombia Solar de los recursos del FONDES genera incertidumbre, pues este fondo debe financiar únicamente proyectos con una estructuración completa y factibilidad comprobada. Destinar sus recursos a iniciativas que aún no cuentan con análisis técnicos, jurídicos ni financieros representa un riesgo tanto para la sostenibilidad del fondo como para la ejecución de infraestructura estratégica que sí está lista para avanzar”, remata el estudio de Anif.