Reforma tributaria: MinHacienda (e) dice que conviene aprobarla, pues al próximo gobierno le servirá

En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.

Este viernes, 31 de octubre, se conocieron los congresistas ponentes designados para construir el texto de la reforma tributaria que se discutirá en las próximas semanas.

En el marco de esto, el ministro de Hacienda encargado, Carlos Emilio Betancourt, aseguró que “a todo gobernante le gusta gobernar con plata, por lo que a todas las fuerzas políticas les va a convenir la aprobación de la ley de financiamiento para que la realidad del presupuesto de los $ 547 billones se puedan ejecutar”, afirmó.

En este sentido, resaltó que “al gobierno que venga le van a servir los recursos”.

Recordemos que el Gobierno aprobó un presupuesto para 2026 por $547 billones, pero hacen falta 16,3 billones de esos, que es lo busca recaudar con la reforma tributaria.

Por tanto, la primera parte del año lo tendrá que ejecutar el actual Gobierno y tras las elecciones será el próximo gobierno el que termine de ejecutar.

Hay que recordar que el Gobierno propuso impuestos a los licores (excepto la cerveza), juegos de suerte y azar en línea, impuesto al sector de hidrocarburos, hospedaje para no residentes, entre otros.