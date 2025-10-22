Industria licorera en Colombia advierte fuerte impacto económico por reforma tributaria

Las empresas de licores de Colombia realizaron una advertencia frente a la propuesta de reforma tributaria que adelanta el Gobierno Nacional, aseguran que de aprobarse la ley de financiamiento de la manera en la que está contemplada, el aumento en la carga fiscal de las bebidas alcohólicas sería de hasta un 40%.

Señalan que otro de los efectos negativos que generaría el aumento en los impuestos a la industria, es el encarecimiento en las bebidas alcohólicas para los consumidores finales, lo que representaría un aumento en el consumo de licor ilegal, que pasaría de un 22,4% a un “alarmante” 50%.

Por otra parte, las licoreras señalaron que con esta reforma se impactarían las finanzas de los departamentos, ya que el aporte de la industria licorera es de 3,9 billones de pesos al año para la salud y la educación, y contribuye al pago de más de 230.000 maestros y enfermeras del país.

La Industria hizo un llamado al Gobierno a no afectar este sector que representa el 1,5% del Producto Interno Bruto del país y genera más de 200.000 empleos en el sector agrícola, hoteles, bares, restaurantes, conciertos y ferias regionales.