“Las medidas que estamos proponiendo no son tan impopulares”: MinHacienda sobre reforma tributaria
Germán Ávila, ministro de Hacienda, respondió en La W a los gremios y distintos sectores que advierten sobre la inconveniencia para la clase media de la Ley de financiamiento.
¿Qué es verdad y qué no sobre el proyecto de reforma tributaria? MinHacienda lo explica en La W
Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
