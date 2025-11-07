Más de 9 mil millones de pesos aportarán alcaldías locales a la seguridad de Bogotá

La Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero confirmó que junto a las Alcaldías locales continuarían con más de 9 mil millones de pesos a la implementación de un sistema integral de videovigilancia de última generación.

Los recursos provienen de los Fondos de Desarrollo Local que son excedentes financieros de la vigencia 2024, los cuales serán entregados vía convenio a la Secretaría de Seguridad para fortalecer la infraestructura tecnológica de la red distrital de vigilancia y prevención del delito.

“Entendiendo la importancia que tienen en este tipo de procesos la transparencia y la responsabilidad, trabajaremos para que se cumplan los lineamientos técnicos y legales necesarios para que Bogotá de un paso firme hacia una seguridad más inteligente, moderna y cercana a la gente”, dijo Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

¿Qué incluye cada punto de videovigilancia?

Según la información, “cada punto corresponde a un sistema completo de monitoreo, diseñado bajo estándares internacionales y con todos los componentes necesarios para garantizar su funcionamiento continuo, seguro y sostenible”.

Incluye:

Cámaras de alta resolución (multisensor + domo PTZ con visión 360°).

Gabinete metálico, UPS y respaldo energético.

Canalización y energización (aérea o subterránea).

Integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Interventoría, mantenimiento y soporte técnico especializado.

El proceso de adquisición de los puntos de videovigilancia será realizado por un mecanismo de selección público y abierto.

