¡No se quede por fuera! A través de convocatoria, la Universidad del Tolima busca docente de planta

Colombia

La Universidad del Tolima adelanta la convocatoria pública de méritos para proveer una plaza docente de planta, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, en cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y transparencia que rigen los procesos de selección en la Institución.

Este es el perfil requerido

La plaza docente convocada corresponde a un cargo de tiempo completo y está dirigida a profesionales en áreas de las Ciencias de la Salud Humana, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación, con formación posgradual (especialización, maestría o doctorado) en alguna de las siguientes áreas:

Ciencias Sociales; o Ciencias Humanas; o Ciencias de la Educación; o Salud Pública; o Estudios de género; o Estudios feministas; o Derechos humanos con énfasis en derechos de las mujeres; o Derechos humanos y disidencias sexo-genéricas; o Políticas públicas con perspectiva de género; o Violencias basadas en género y sus formas interseccionales y otras violencias.

El o la aspirante deberá acreditar experiencia mínima de tres (3) años en una o varias de las siguientes áreas:

Coordinación o gestión de proyectos con enfoque de género; o investigación o proyección o extensión en las áreas del concurso; o experiencia certificada en la participación en organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales de mujeres o feministas; o en la formulación, ejecución o evaluación de proyectos en pedagogías diversas y con enfoques de género interseccional o diversidades sexo-genéricas; o en la gestión académico-administrativa en instituciones de educación en áreas del concurso. Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria.

“Con esta convocatoria, la Universidad del Tolima da un paso trascendental en la consolidación de políticas institucionales que integran la perspectiva de género en la academia, la investigación y la proyección social, reafirmando los principios constitucionales de igualdad, mérito y transparencia”, afirmó Nancy Gómez, vicerrectora de Docencia de la Institución.

A su vez, toda la información relacionada con esta convocatoria puede consultarla en el sitio web oficial de la Universidad del Tolima: www.ut.edu.co.

Tenga en cuenta que el único medio habilitado para la recepción de reclamaciones, consultas, dudas e inquietudes es el correo electrónico: convocatoriadocenteplanta@ut.edu.co

De esta manera, el concurso se realizará en cumplimiento del Estatuto Profesoral y del Reglamento de Convocatorias aprobado por el Consejo Académico, garantizando un proceso público, abierto y participativo, en línea con el compromiso institucional con la transparencia y el mérito.