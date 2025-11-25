Rechazan amenazas contra docentes de colegio de Barranquilla

Barranquilla

La Asociación de Docentes del Atlántico rechazó las intimidaciones de un padre de familia de un colegio de Barranquilla, contra el cuerpo de profesores del centro académico.

Según se conoció, el sujeto habría amenazado con arma de fuego a los docentes de la Institución Educativa Distrital Jesús Maestro.

El hecho se generó después de que el ciudadano conociera que su hijo perdió el año escolar.

Por la situación, el gremio confirmó que el padre de familia fue denunciado ante las autoridades competentes, al poner en riesgo el desarrollo de los procesos académicos y la seguridad en el plantel.

Adicionalmente, la institución hizo un llamado al adulto para reflexionar sobre la grave conducta en contra de los educadores.

Por lo pronto, el episodio es materia de investigación por parte de las autoridades.