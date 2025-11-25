Se consolida hoja de ruta para modernizar el aeropuerto de Santa Marta

Santa Marta

Durante una reunión con la Aeronáutica Civil en Bogotá, se abordaron varios puntos relacionados con la modernización del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, que incluye la ampliación de la pista, la intervención definitiva de la calle de Rodaje Bravo y la modernización de los sistemas de navegación.

Un estudio realizado desde administración, proyecta que en el primer semestre de 2025 el aeropuerto movilizó 1.870.551 pasajeros, un 14,9 % más que en 2024, ubicándose como el quinto con mayor tráfico y con una ocupación del 84 %, lo que impulsa la necesidad de mayor conectividad.

“Este es un paso histórico para Santa Marta. Hemos trabajado con rigor para que la ampliación del aeropuerto sea una realidad. Hoy avanzamos con hechos y con el respaldo del Gobierno Nacional para modernizar nuestra principal puerta aérea”, afirmó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.