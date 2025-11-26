Corte Suprema ordenó captura de juez que pidió dinero y sexo para gestionar el traslado de un condenado

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 16 años de prisión en contra del juez de ejecución de penas de Florencia, Óscar Aguirre Perdomo, por los delitos de acceso carnal violento y concusión.

Además, ordenó la captura inmediata del juez Aguirre Perdomo para que comience a descontar la pena en prisión.

Lo anterior, tras haber exigido sobornos superiores a los 10 millones de pesos y favores sexuales a la señora Diana Lorena Jara, pareja de un hombre condenado a 14 años de prisión que requería un traslado a una institución de salud.

Para lo anterior, el juez se aprovechó y citó en varias ocasiones a la mujer a hoteles y lugares en los que, bajo el efecto del alcohol, la accedió carnalmente con la promesa de ayudarle con el traslado.

La Corte determinó que se logró probar más allá de toda duda que el juez abusó de su cargo de forma reprochable para aprovecharse de la necesidad que tenía la mujer del traslado médico de su pareja.

Asimismo, el alto tribunal determinó que los testimonios de la mujer y demás pruebas fueron concluyentes e incluso contó con testigos, como una amiga suya, que la acompañó a varios de los encuentros con el juez Óscar Aguirre quien ahora tendrá que ser recluido en prisión.