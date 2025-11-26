Debate en las comisiones económicas por la reforma tributaria

El senador Carlos Meisel y Carlos Carreño, congresista del Partido Comunes, pasaron por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre la discusión del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro que anunciaron las comisiones económicas del Congreso.

Esto, luego de que desde el Centro Democrático alertaran que Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, hizo el anuncio sin haber votado el orden del día y sin demostrar que había quórum decisorio en la sesión, el requerido para hacer el anuncio.

Carlos Meisel afirmó que desde la oposición se está advirtiendo afectaciones a la clase media, a las finanzas del país, los sectores para la economía nacional y el tema de los hidrocarburos.

“No solamente anunciaron el proyecto de ley sin tener en cuenta el llamado a la misión y no aceptaron la verificación, no sé si había la sospecha de que no existía el foro”, dijo.

Por su parte, Carreño aseguró que esta ley de financiamiento “hay que aprobarla desde nuestra perspectiva política, pero más allá de eso, quiero señalar que la ley hay que discutirla, los congresistas nos pagan precisamente para ir al Congreso a discutir las leyes, independiente de la posición que se tenga, quienes defiendan el proyecto, votarán a favor, darán sus argumentos, y quienes se opongan, pues votarán en contra”.