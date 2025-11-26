Deportivo Pereira aplazó rueda de prensa pero confirmó la identidad de la nueva empresa propietaria

El pasado 19 de noviembre, por medio de sus canales oficiales, el Deportivo Pereira informó que el club fue adquirido por parte de nuevos propietarios. No obstante, la nueva empresa propietaria no fue revelada, por lo que el anuncio oficial quedo programado para ser realizado en una rueda de prensa el día jueves 27 de noviembre.

Sin embargo, este miércoles 26 de noviembre, un día antes a la rueda de prensa, el club anunció de manera oficial la empresa que adquirió al conjunto de la ‘Grande Matecaña’.

“El Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club será GROUP EMPRESARIOS FULL CCI DUBAI COLOMBIA S.A.S.”

El anunció viene acompañado de la reprogramación de la rueda de prensa: “Por tal motivo, la rueda de prensa se realizará la próxima semana, tan pronto como el representante legal llegue de Europa”.

La rueda de prensa permitirá responder preguntas y esclarecer dudas sobre lo que será el futuro y la nueva dirección del Deportivo Pereira, así como sí el presidente Álvaro López Bedoya mantendrá su cargo o saldría de la institución.

