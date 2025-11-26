En Tunja habrá otra sede de Discolmets para facilitar entrega de medicamentos

La Defensoría del Pueblo Regional Boyacá lideró un Puesto de Mando Unificado (PMU) de medicamentos para atender las múltiples quejas de los usuarios frente a la atención y entrega de fórmulas por parte del operador Discolmets en Tunja y Sogamoso. La jornada contó con la participación de la Nueva EPS, Coosalud, Cajacopi, Famisanar, la Personería de Sogamoso, la Secretaría de Salud de Boyacá y la misma Defensoría, quienes establecieron compromisos para mejorar el servicio.

Entre los acuerdos se destaca la apertura de una sede alterna en Tunja desde enero de 2026, la revisión integral del sistema de domicilios, la mejora en la demarcación de las sedes y la implementación de una ruta efectiva para entregar medicamentos pendientes.

“La idea es minimizar los tiempos de espera para la dispensación de medicamentos. Dialogamos sobre el sistema de domicilios para verificar en cuántos días hábiles se están entregando. La ley establece un máximo de 48 horas”, explicó Luisa Martínez, Defensora Regional del Pueblo, quien resaltó la disposición del gerente zonal de Discolmets para avanzar en las mejoras.

Durante el PMU también se confirmó que en Sogamoso se incorporarán nueve personas especializadas adicionales para fortalecer la atención al usuario. La Secretaría de Salud municipal, destacó la Defensora, “viene adelantando una excelente labor de control, vigilancia y seguimiento”. Además, se enfatizó en la necesidad de contar con un orientador exclusivo en la fila para agilizar el flujo de información.

En Moniquirá, Discolmets habilitará el baño administrativo para uso de los usuarios, un servicio que la Defensoría venía reclamando. “Íbamos a adelantar una acción constitucional porque era irracional que una gestora farmacéutica no prestara el servicio de baño. Ya se llegó a un acuerdo con el gestor y se proyecta la apertura de una nueva sede en los próximos meses”, señaló Martínez.

Las EPS, por su parte, se comprometieron a realizar reuniones bilaterales con Discolmets para revisar los procesos de entrega de pendientes, especialmente cuando los usuarios tienen varias órdenes acumuladas y solo reciben la más reciente. La Defensoría anunció la elaboración de un protocolo que establezca cómo actuar en estos casos, incluida la posibilidad de que las EPS gestionen los pendientes con otros operadores cuando los medicamentos no estén disponibles.

Las entidades participantes acordaron un nuevo encuentro el 23 de enero de 2026, fecha en la que se evaluarán los avances y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta mesa de trabajo.