​Fiscalía le retiró el delito de falso testimonio a Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación le retiró el delito de falso testimonio a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, esto en medio de la audiencia de imputación de cargos por los presuntos hechos de corrupción en los que al parecer habría participación con la entrega de contratos irregulares en el departamento de Atlántico.

Noticia en desarrollo.