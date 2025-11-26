Fiscalía le retiró el delito de falso testimonio a Nicolás Petro
Esto en medio de la imputación de cargos contra el exdiputado de Atlántico, por su presunta participación en la entrega de contratos al parecer irregulares en esa región.
La Fiscalía General de la Nación le retiró el delito de falso testimonio a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, esto en medio de la audiencia de imputación de cargos por los presuntos hechos de corrupción en los que al parecer habría participación con la entrega de contratos irregulares en el departamento de Atlántico.
