Fueron capturados 15 jóvenes que vendían droga en la Universidad Industrial de Santander

Quince jóvenes, entre estudiantes activos y retirados de la Universidad Industrial de Santander, fueron capturados en las once diligencias de allanamiento realizadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el barrio La Universidad. Los jóvenes hacían parte del grupo delincuencial que se hacía llamar “Los de la U”.

Además de sus capturas, la Policía logró incautar 54 kilogramos de marihuana, avaluados aproximadamente en más de $32.000.000; 1.500 gramos de cocaína, avaluados en más de $30.000.000; dos armas de fuego; siete cartuchos; seis equipos móviles; una prensa hidráulica usada para la extracción de derivados de cannabis tipo THC Wax; además de múltiples elementos utilizados para el empaque y dosificación de estupefacientes y la suma de $48’000.000 en efectivo.

La droga la vendían dentro de la Universidad Industrial de Santander, donde cada día temprano de la mañana instalaban lo que el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, describió como una tienda de droga.

“Estamos entregando ese material a la fiscalía el día de hoy, donde está totalmente evidenciada la forma descarada como la vendía en la universidad; parecían entrar como a una tienda, la colocaban donde era visible, tenían códigos QR para cobrar, o sea, lo cobraban en efectivo y al que no tenían, le daban la facilidad de pago a través de un código QR”, puntualizó el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El alcalde designado de Bucaramanga citará a una reunión a los rectores de universidades y colegios, en la que se evaluarán medidas de seguridad. La policía, por su parte, confirmó que investiga si “Los de la U” tienen nexos con estructuras delincuenciales como “Los del Sur”.